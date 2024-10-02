В Иране готовятся к ответным ударам Израиля или США

Иран подготовил большое количество ракет, чтобы использовать их в случае атаки со стороны Израиля или США. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на двух представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил Ирана), знакомых с ситуацией.

«Военные подготовили сотни ракет, которые можно будет запустить с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ [на атаку со стороны Ирана]», — рассказали источники издания.

1 октября Иран организовал массированную атаку на Израиль, выпустив по нему сотни ракет. Причиной для ударов послужило уничтожение еврейским государством военной инфраструктуры движений ХАМАС и «Хезболла» на территории сектора Газа и Ливана соответственно.

На следующий день портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что в ближайшие дни Израиль может нанести ответные удары по стратегическим объектам в Иране. По информации журналистов, власти еврейского государства рассматривают возможность атаковать нефтяные и даже ядерные объекты Исламской Республики.

При этом в материале подчеркивается, что в целом США готовы поддержать действия Израиля в отношении Ирана. Однако американская администрация дала понять, что ответные меры должны быть взвешенными.

Ранее в Израиле раскрыли подробности об отражении атаки со стороны Ирана.