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В Иране готовятся к ответным ударам Израиля или США

NYT: Иран подготовил сотни ракет на случай, если США или Израиль нанесут удар

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Tasnim News Agency

Иран подготовил большое количество ракет, чтобы использовать их в случае атаки со стороны Израиля или США. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на двух представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил Ирана), знакомых с ситуацией.

«Военные подготовили сотни ракет, которые можно будет запустить с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ [на атаку со стороны Ирана]», — рассказали источники издания.

1 октября Иран организовал массированную атаку на Израиль, выпустив по нему сотни ракет. Причиной для ударов послужило уничтожение еврейским государством военной инфраструктуры движений ХАМАС и «Хезболла» на территории сектора Газа и Ливана соответственно.

На следующий день портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что в ближайшие дни Израиль может нанести ответные удары по стратегическим объектам в Иране. По информации журналистов, власти еврейского государства рассматривают возможность атаковать нефтяные и даже ядерные объекты Исламской Республики.

При этом в материале подчеркивается, что в целом США готовы поддержать действия Израиля в отношении Ирана. Однако американская администрация дала понять, что ответные меры должны быть взвешенными.

Ранее в Израиле раскрыли подробности об отражении атаки со стороны Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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