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Стало известно, сколько ракет выпустил Иран по Израилю

ЦАХАЛ: Иран выпустил по Израилю 180 ракет, большая часть из них перехвачена

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Aziz Taher/Reuters

Иран выпустил по Израилю 180 ракет, большая часть из которых перехвачена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Армии обороны Израиля Анну Уколову.

Отмечается, что боеспособности израильских военно-воздушных сил не было нанесено ущерба в результате атаки.

«Было выпущено около 180 ракет [из Ирана по Израилю], большинство перехвачено. Ущерба боеспособности ВВС не причинено», — поделилась Уколова.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что штаб-квартира израильской разведывательной службы Моссад не пострадала в результате массированного ракетного удара со стороны Ирана.

Днем 1 октября шиитское движение «Хезболла» заявило, что атаковало ракетами штаб-квартиру израильской разведывательной службы Моссад в пригороде Тель-Авива.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана, которые представляют угрозу общинам на севере израильского государства.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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Удар Ирана по Израилю
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