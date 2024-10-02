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В Белгородской области грузовой автомобиль попал под атаку ВСУ

Гладков: водитель грузовика пострадал после атаки БПЛА ВСУ в Белгородском районе

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские военные атаковали грузовой автомобиль в селе Черемошное в Белгородском районе. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Черемошное грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Ранен водитель», — поделился Гладков.

Он уточнил, что у пострадавший был контужен, а также получил множественные осколочные ранения спины, руки и ноги. Мужчину доставили в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь. Автомобиль полностью сгорел.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь в небе над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников.

По данным оборонного ведомства, украинские войска использовали беспилотники самолетного типа.

В ночь на 29 сентября украинский дрон попал в жилую пятиэтажку в центре Курска, расположенную в 100 метрах от городской администрации. В Воронеже беспилотник также упал на жилое здание.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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