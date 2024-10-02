Появились подробности по атаке на штаб-квартиру Моссада в Израиле

Штаб-квартира израильской разведывательной службы Моссад не пострадала в результате массированного ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что «десятки ракет» были направлены в сторону штаб-квартиры, но ни одна не «попала внутрь комплекса».

Днем 1 октября шиитское движение «Хезболла» заявило, что атаковало ракетами штаб-квартиру израильской разведывательной службы Моссад в пригороде Тель-Авива.

Вечером того же дня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Телеканал CNN сообщал, что иранская баллистическая ракета взорвалась менее чем в километре от штаб-квартиры Моссада.

Ранее в Иране предупредили об ударах по союзникам Израиля.