ВС РФ ударили по терминалу и парому с военным грузом в Одесской области

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по терминалу и парому с военным грузом в Одесской области на границе с Румынией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Населенный пункт Орловка в 2.40 и в 3.00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») получил удары БПЛА «Герань» в припортовую зону, где находится паромный терминал «Орловка». Со стороны Румынии уже некоторое время паромами завозится военная техника, БК и ГСМ на территорию Украины и складируется в порту», — поделился Лебедев.

Он добавил, что на пароме могли находиться иностранные наемники. Российские войска нанесли удар как раз во время швартовки одного из паромов.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами ВСУ в пригороде Харькова. После взрывов начался серьезный пожар и пропало электричество. В результате могла быть повреждена подстанция «Дергачи-Тяговая».

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.