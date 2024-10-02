В Израиле заявили, что на юге Ливана идут ожесточенные бои

Израильские военные сообщили об «ожесточенных боях на юге Ливана». Об этом в соцсети X написал арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.

По его словам, власти Израиля призвали местных жителей воздержаться от поездок к югу от реки Литани в целях личной безопасности.

«В южном Ливане идут ожесточенные бои, в ходе которых элементы «Хезболлы» пользуются гражданской средой и используют гражданских лиц в качестве живого щита для своих атак», — поделился представитель ЦАХАЛ.

До этого ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны. Бойцы сопротивления на рассвете 2 октября столкнулись с силами израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой.

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