Над Белгородской областью за ночь сбили шесть беспилотников самолетного типа

За минувшую ночь в небе над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, украинские войска использовали беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны РФ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения спины, а женщина — осколочные ранения лица и ног.

В ночь на 29 сентября украинский дрон попал в жилую пятиэтажку в центре Курска, расположенную в 100 метрах от городской администрации. В Воронеже беспилотник также упал на жилое здание. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».