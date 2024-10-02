Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами ВСУ в пригороде Харькова. Его слова передает РИА Новости.

«Дергачи получил ночью удар по складу с военными припасами. В 4 часа утра в пригород Харькова Дергачи прилетело два ФАБа. По словам харьковчан, после мощных взрывов последовала долгая детонация», — поделился Лебедев.

Он уточнил, что после взрывов начался серьезный пожар и пропало электричество. Лебедев предположил, что в результате взрывов на расположенной рядом нефтебазе была повреждена подстанция «Дергачи-Тяговая».

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли более десяти ударов по Киеву и пригороду.

По его словам, в городе Белая Церковь в Киевской области удары были нанесены по складам и готовящейся к выходу колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, по данным коллег Лебедева, украинские военные попали под удар в Виннице.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.