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В генштабе Ирана назвали попавшие под удар цели в Израиле

Генштаб: войска Ирана атаковали две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру Моссада

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Ammar Awad/Reuters

Начальник генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что его страна нанесла удары по двум базам военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы Моссад. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Багери, атакам подверглись авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары противоракетных комплексов и скопления израильских танков.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Позднее глава генерального штаба Израиля Герци Халеви провел срочное совещание с генералами ЦАХАЛ.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее в Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку.

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Удар Ирана по Израилю
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