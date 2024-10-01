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В Иране заявили об уничтожении 20 израильских истребителей

Shafaqna: при атаке Иран уничтожил более 20 израильских истребителей F-35

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Ben Margot/AP

Ракетный удар уничтожил 20 истребителей F-35 Израиля, расположенных на аэродромах. Об этом сообщает информационное агентство Shafaqna.

«Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана», — сообщает агентство.

Каких-либо подтверждений данной информации на данный момент нет.

До этого, из-за атаки Ирана по Израилю, Иордания и Ирак объявили о временном закрытии воздушного пространства над своей территорией.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.

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Конфликт Ирана и Израиля
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