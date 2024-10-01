В Тель-Авиве слышны громкие взрывы

В Тель-Авиве было слышно не менее 10 громких взрывов с начала ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Перед обстрелом три раза звучали сирены воздушной тревоги. По словам журналиста, они заставили местных жителей бросать машины и искать убежища.

Отмечается, что в Тель-Авиве зафиксированы серьезные перебои с сотовой связью.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. В сообщениях различных СМИ появились данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку в ответ на ликвидацию еврейским государством генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее в Тель-Авиве двое террористов открыли огонь по мирным жителям.