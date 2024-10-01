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Иран пообещал еще более мощную атаку по Израилю

КСИР: если Израиль отреагирует на атаку, то столкнется с сокрушительными атаками

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Amir Cohen/Reuters

Если Израиль отреагирует на атаку Ирана, то столкнется с еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

«Если Израиль ответит, мы ударим по ним в тысячу раз сильнее», — заявили в КСИР.

В организации добавили, что считают ракетный обстрел Израиля законным ответом на нарушение суверенитета Ирана. Среди причин атаки называют ликвидацию генсека движения «Хезболла» Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

До этого в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракетная атака Ирана по Израилю продолжается.

На фоне атак по всему Израилю звучит сигнал ракетной тревоги. Сообщается о звуках не менее 10 громких взрывов в Тель-Авиве.

Ранее армия Израиля призвала жителей находиться вблизи бомбоубежищ.

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