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В сеть попали кадры ракетной атаки на Тель-Авив

РИА Новости показало кадры работы ПВО во время ракетной атаки на Тель-Авив

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В сеть попали кадры ракетной атаки на Тель-Авив. Их приводит РИА Новости.

На кадрах с места событий видно, что некоторые ракеты падают и взрываются в городе. Работают системы противовоздушной обороны.

Вечером 1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги.

До этого «Хезболла» заявила, что атаковала ракетами штаб-квартиру «Моссад» в Тель-Авиве.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль борется за свое существование.

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