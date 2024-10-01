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Армия Израиля призвала жителей находиться вблизи бомбоубежищ

Жителям центра Израиля и Тель-Авива рекомендовано находиться у бомбоубежищ

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Baz Ratner/AP

Израильское командование тыла выпустило директиву для жителей центра Израиля, в том числе Тель-Авива, с требованием находиться жителям вблизи бомбоубежищ. Об этом сообщает РИА Новости.

Оповещение поступило по линии системы предупреждения о ракетных обстрелах «Цева Адом», также в центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Во вторник, 1 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям службы тыла в связи с обострением ситуации в регионе. Нетаньяху напомнил гражданам страны о достижениях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последнее время, среди которых ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Также он подчеркнул, что перед Израилем стоят «большие вызовы», поэтому гражданам необходимо быть сплоченными.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что Армия обороны Израиля получила от США информацию о возможной подготовке Ирана к удару по Израилю, но пока не видит признаков таких действий.

Ранее стало известно, что нефть и золото дорожают на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.

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