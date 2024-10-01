ЦАХАЛ пока не видит признаков подготовки Ирана к удару по Израилю

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила от США информацию о возможной подготовке Ирана к удару по Израилю, но пока не видит признаков таких действий. Его слова приводит ТАСС.

«Некоторое время назад наши союзники в США сообщили нам, что они заметили подготовку Ирана к возможному ракетному обстрелу Израиля в ближайшее время», — рассказал он.

По словам Хагари, власти Израиля пока не заметили воздушной угрозы от Тегерана.

«Мы в прошлом справлялись с подобными угрозами, и мы справимся с этой угрозой сейчас», — отметил он.

Пентагон ранее решил отправить несколько тысяч американских солдат на Ближний Восток, чтобы укрепить безопасность и в случае необходимости защитить Израиль. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх проинформировала, что в регион отправят несколько эскадрилий истребителей F-15E, F-16 и F-22 и штурмовиков A-10, удвоив имеющиеся там воздушные силы.

Ранее США сообщили о переброске «огромного количества военных сил» на Ближний Восток.