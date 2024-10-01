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В Харьковской области заявили об активных боях у взятого ВС РФ Вишневого

Глава Харьковской ВГА Ганчев: у Вишневого в Изюмском районе идут активные бои

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В окрестностях взятого российскими войсками села Вишневое в Изюмском районе Харьковской области идут активные бои. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталия Ганчева.

«Это первый освобожденный населенный пункт Изюмского района. Наша администрация пока не имеет доступа в эту часть нашего региона, там идут активные бои», — сказал чиновник.

О взятии под контроль Вишевого 1 октября сообщило Минобороны РФ. В населенный пункт вошли бойцы группировки войск «Запад». Сообщается, что силами ВС РФ был нанесен удар по живой силе ВСУ. Кроме того, отражены две вражеские контратаки.

Противник лишился порядка 410 солдат, пяти легковых авто, а также гаубиц М777 и FH-70.

Кроме того, судя по информации нескольких военкоров, российские войска заняли центр Угледара, оттеснив ВСУ на север города.

Ранее стало известно, что российские военные заняли серьезный укрепрайон на пути к Покровску.

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