Британский аналитик объяснил, почему ВСУ должны покинуть Селидово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны покинуть Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы не попасть в окружение. Об этом в своем блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении», — сообщил он.

По его словам, правильным решением для украинских войск будет «признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России».

Он также отметил, что украинская армия уже ошиблась в том, что затянула с выводом войск из Угледара в ДНР.

«В Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели», — отметил он.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что до занятия Угледара российскими войсками остались считанные дни. Известно, что на данный момент украинские войска попали в «мини-котел», сообщил Кимаковский.

Ранее Меркурис заявил, что ВСУ подвергаются значительной опасности из-за дефицита бронетехники.