Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский аналитик объяснил, почему ВСУ должны покинуть Селидово

Аналитик Меркурис: ВСУ необходимо покинуть Селидово, чтобы спасти солдат

close
Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны покинуть Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы не попасть в окружение. Об этом в своем блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении», — сообщил он.

По его словам, правильным решением для украинских войск будет «признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России».

Он также отметил, что украинская армия уже ошиблась в том, что затянула с выводом войск из Угледара в ДНР.

«В Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели», — отметил он.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что до занятия Угледара российскими войсками остались считанные дни. Известно, что на данный момент украинские войска попали в «мини-котел», сообщил Кимаковский.

Ранее Меркурис заявил, что ВСУ подвергаются значительной опасности из-за дефицита бронетехники.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами