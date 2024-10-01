Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо примерное число бойцов ВСУ, попавших в окружение в Угледаре

Telegraph: в окружении ВС РФ в Угледаре могут находиться сотни военных ВСУ

close
Gleb Garanich/Reuters

Сотни украинских солдат могли попасть в окружение Вооруженных сил РФ в городе Угледаре, который находится в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«По мере того, как российские войска завершают окружение города [Угледара] и наступают, в ловушке могли оказаться сотни украинских бойцов», — говорится в материале.

1 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до взятия Угледара российскими солдатами остались считанные дни. По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом городе находятся «в очень серьезном окружении».

До этого о фактическом окружении Угледара сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал, что в настоящее время ВС РФ продвигаются к городу сразу с нескольких направлений.

При этом у украинских формирований осталась лишь одна дорога, по которой они могут покинуть населенный пункт. Но даже она находится под огневым контролем российских бойцов, поэтому вырваться из окружения удается лишь половине военных ВСУ, уточнил общественный деятель.

Ранее бывший украинский полковник спрогнозировал судьбу ВСУ в Угледаре.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами