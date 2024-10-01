Названо примерное число бойцов ВСУ, попавших в окружение в Угледаре

Сотни украинских солдат могли попасть в окружение Вооруженных сил РФ в городе Угледаре, который находится в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«По мере того, как российские войска завершают окружение города [Угледара] и наступают, в ловушке могли оказаться сотни украинских бойцов», — говорится в материале.

1 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до взятия Угледара российскими солдатами остались считанные дни. По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом городе находятся «в очень серьезном окружении».

До этого о фактическом окружении Угледара сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал, что в настоящее время ВС РФ продвигаются к городу сразу с нескольких направлений.

При этом у украинских формирований осталась лишь одна дорога, по которой они могут покинуть населенный пункт. Но даже она находится под огневым контролем российских бойцов, поэтому вырваться из окружения удается лишь половине военных ВСУ, уточнил общественный деятель.

Ранее бывший украинский полковник спрогнозировал судьбу ВСУ в Угледаре.