Российские военные заняли серьезный укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль железной дороги в направлении к Покровску (Красноармейск до 2016 года) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, российские бойцы «очень хорошо жмут» украинские подразделения в районе населенного пункта Селидово и вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска способны очень быстро взять под свой контроль Покровск, поскольку ВСУ уже не в состоянии вести подобные сражения, как это было в населенных пунктах Артемовске и Авдеевке.

Город Покровск (переименованный в 2016 году в рамках декоммунизации бывший Красноармейск) находится на подконтрольной ВСУ территории в Покровском районе ДНР, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

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