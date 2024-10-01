Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные заняли серьезный укрепрайон на пути к Покровску

Кимаковский: ВС РФ заняли серьезный укрепрайон на пути к Покровску

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные заняли серьезный укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль железной дороги в направлении к Покровску (Красноармейск до 2016 года) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, российские бойцы «очень хорошо жмут» украинские подразделения в районе населенного пункта Селидово и вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска способны очень быстро взять под свой контроль Покровск, поскольку ВСУ уже не в состоянии вести подобные сражения, как это было в населенных пунктах Артемовске и Авдеевке.

Город Покровск (переименованный в 2016 году в рамках декоммунизации бывший Красноармейск) находится на подконтрольной ВСУ территории в Покровском районе ДНР, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

Ранее на Украине рассказали, чем для страны обернется потеря Красноармейска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами