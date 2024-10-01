В Запорожской области снаряд попал в библиотеку после обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в том числе бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили реактивную артиллерию. В результате один из снарядов попал в городскую библиотеку, в которой в этот момент находились сотрудники и посетители.

«На месте проходят поисково-спасательные работы и разбор завалов», — подчеркнул глава субъекта.

Он уточнил, что травмы различной степени тяжести получили как минимум три человека. При этом одного раненого спасти не удалось.

«Предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было», — добавил Балицкий.

В конце губернатор призвал граждан не поддаваться панике и пройти в укрытия. Он отметил, что людям не стоит выходить на улицу до полной стабилизации ситуации.

23 сентября украинские солдаты открыли огонь по действующей школе в Каменке-Днепровской. Во время атаки в образовательном учреждении находились 148 человек, включая 106 детей. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, рассказал Балицкий.

Ранее дроны ВСУ атаковали цистерны с нефтепродуктами в Запорожской области.