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ВС РФ отразили новые попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

МО: ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться в направлении поселка Новый Путь

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Войскам РФ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии удалось отразить две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своей ежедневной сводке.

«Потери противника составили около 25 человек личного состава, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что два украинских военнослужащих сдались в плен.

Также в министерстве сообщили, что российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшимся на территорию Курской области. Также ВС РФ поразили места скопления украинских войск около населенных пунктов Богдановка, Черкасская Конопелька, Зеленый Шлях, Мартыновка и Гуево. Аналогичная ситуация произошла возле населенных пунктов Черкасское Поречное, Орловка, Любимовка, Дарьино, Русское Поречное, Малая Локня, Плехово, Мирный и Правда.

Ранее российский генерал рассказал, как ВС РФ «выдавливают» украинских военных из Курской области.

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