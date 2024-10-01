В Ливане заявили об отсутствии прямых столкновений ЦАХАЛ и «Хезболлы»

Прямых наземных столкновений между представителями движения «Хезболлы» и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил во вторник представитель ливанского шиитского движения «Хезболлах» по связям со СМИ Мухаммад Афиф в интервью Al Jazeera.

«Прямых наземных столкновений между бойцами движения и ЦАХАЛ пока не было», — сообщил он.

Незадолго до этого представитель ЦАХАЛ объявил о начале проведения «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

В публикации ЦАХАЛ отмечается, что объекты «Хезболлы» располагаются в деревнях близ границы с Израилем.

До этого телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что США обратились к командованию армии Ливана, чтобы та повлияла на решение правительства страны согласиться на введение режима прекращения огня на фоне обострения конфликта с Израилем.

Ранее Израиль начал разведывательные операции в Ливане.