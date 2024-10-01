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Рогов рассказал о действиях ВС РФ в Угледаре

Рогов: бойцы ВС РФ фактически окружили украинские войска в Угледаре

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские солдаты фактически окружили город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, военнослужащие страны продвигаются к населенному пункту сразу с нескольких направлений. Таким образом они «выдавливают» находящихся здесь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на север.

«Угледар фактически окружен российскими войсками. <...> По позициям нацистов в городе наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек», — уточнил Рогов.

Он добавил, что сейчас украинские солдаты могут покинуть населенный пункт только по одной дороге. Но даже она находится под огневым контролем Вооруженных сил РФ, из-за чего вырваться из окружения удается лишь 50% военных ВСУ.

«Угледар стал примером очередного котла для боевиков ВСУ, которым ранее предлагали сложить оружие, сдаться и сохранить свои жизни», — подчеркнул общественный деятель.

1 октября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин регулярно получает доклады от военных о ситуации в Угледаре. Он пожелал российским бойцам удачи и предложил следить за официальной информацией от министерства обороны страны.

Ранее военный корреспондент раскрыл причины успешного наступления ВС РФ в Донбассе.

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