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Гладков рассказал о формировании батальона «Барс — Белгород»

Гладков: батальон «Барс — Белгород» приступил к охране инфраструктурных объектов

В Белгородской области формирующийся добровольческий батальон «Барс — Белгород» приступил к выполнению боевых задач. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Продолжаем формирование батальона «Барс — Белгород», который с сегодняшнего дня приступает к выполнению боевой задачи: охране особо важных объектов инфраструктуры», — рассказал глава области.

Гладков отметил, что добровольцы прошли подготовку у опытных инструкторов. Кроме того, к батальону присоединился депутат областной думы Сергей Попов. Губернатор выразил надежду, что его пример сподвигнет и других мужчин Белгородской области пройти боевую подготовку.

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях 12 сентября сообщал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. По его словам, основной задачей отряда станет содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции для решения возникающих задач.

Ранее сообщалось, что белгородскую чиновницу внесли в перечень террористов и экстремистов.

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