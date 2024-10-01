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Бывший полковник СБУ раскрыл дальнейшую судьбу ВСУ в Угледаре

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ в Угледаре не выживут без приказа покинуть город

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Libkos/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре не смогут выжить без приказа покинуть город. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

По его словам, войска нужно было выводить из города, нельзя было позволить взять их в окружение. В таком положении на данном участке фронта ВСУ оказались из-за недооценки сил противника, уверен Стариков.

«А раз остались, то они прекрасно понимают, что не выживут», — сказал он.

В свою очередь, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский также подчеркнул, что решение украинского командования об эвакуации 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Угледара запоздало и привело к фактически полной потере ее боеспособности.

Незадолго до этого украинский военный Станислав Бунятов рассказал, что ситуация в Угледаре для ВСУ «очень тяжелая».

Ранее российский офицер рассказал, какие трудности возникли при штурме Угледара.

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