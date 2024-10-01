Решение украинского командования об эвакуации 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара запоздало и привело к фактически полной потере ее боеспособности. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его данным, 72-ю отдельную бригаду уже планируется выводить.

«Политическое решение Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), оно стало фатальным для этой бригады», — отметил Кимаковский.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин регулярно получает доклады от военных, посвященные ситуации в Угледаре.

Также Бунятов сообщил, что дороги возле Угледара усеяны украинскими военными, которые пытались покинуть город. По словам военнослужащего, ВСУ пытаются уйти небольшими группами по десять человек. Но живыми из них выбираются только четверо-шестеро.

Ранее российский офицер рассказал, какие трудности возникли при штурме Угледара.