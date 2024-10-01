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Российские войска заняли село Крутой Яр в ДНР

МО: российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские подразделения войсковой группировки «Центр» освободили село Крутой Яр в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Кроме того, нанесено поражение частям 47-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й и 119-й бригад теробороны, а также 12-й и 15-й бригад нацгвардии Украины. Бои велись в районах населенных пунктов Шевченко, Николаевка, Селидово,Сухая Балка, Лысовка, Дружба и Дзержинск в ДНР.

Потери противника составили до 635 военнослужащих, из техники — 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля.

Накануне, 30 сентября сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики.

Ранее офицер рассказал об успехах российской армии в селе Острое в ДНР.

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