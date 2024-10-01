В Севастополе задержали россиянок по подозрению в сотрудничестве с ГУР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры с задержанием двух россиянок, которых подозревают в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Соответствующую запись опубликовало агентство ТАСС, видео предоставили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

На кадрах можно увидеть, как силовики выводят женщин из подъезда многоквартирного дома, доставляют в отдел и показывают бумаги.

По данным ФСБ, россиянки с 2023 года собирали и передавали информацию о российских военных объектах представителю запрещенной в РФ организации, использующейся Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

1 октября сообщалось, что в Запорожской области задержали местного жителя, который, как утверждает ФСБ, передавал Украине информацию о подразделениях российских военных, возбуждено дело по статье о шпионаже.

До этого гражданина Российской Федерации Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы, признав виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге и попытке спалить здание одного из управлений министерства внутренних дел страны.

Ранее в России задержали двух подростков, спаливших вертолет МИ-8 за денежное вознаграждение.