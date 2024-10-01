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Командир «Ахмата» сообщил о продвижении ВС РФ в Курской области

Алаудинов: ВС РФ продвинулись в Курской области и закрепились на двух участках

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения армии РФ продвигаются вперед в Курской области, оттесняя украинские войска, рассказал ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника [территорию], и закрепились», — сообщил военный.

29 сентября Минобороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли более 400 бойцов в Курской области. При этом за все время с момента вторжения в Курскую область украинские подразделения лишились более 18,5 тыс. военнослужащих. Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя 133 танка, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий и 32 пусковые установки РСЗО.

Кроме того, 30 сентября стало известно, что ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область.

Ранее появилось видео удара по солдатам ВСУ, сидевшим на остановке в Курской области.

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