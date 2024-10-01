В НАТО заявили, что альянс не участвует в конфликте в Ливане

Североатлантический альянс пристально следит за ситуацией в Ливане, однако не играет там никакой роли и надеется на скорейшее завершение конфликта. Об этом заявил вступающий в должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте перед церемонией передачи полномочий в штаб-квартире альянса, передает ТАСС.

«НАТО не играет там никакой роли, мы только надеемся на скорейшее прекращение боевых действий», — сказал он.

Уходящий генсек Йенс Столтенберг выразил озабоченность НАТО этой ситуацией, но никто из них при этом не упомянули Израиль.

До этого телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что Соединенные Штаты обратились к командованию армии Ливана, чтобы та повлияла на решение правительства страны согласиться на введение режима прекращения огня на фоне обострения конфликта с Израилем.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что США и Израиль сошлись в необходимости «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане.