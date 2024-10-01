В США заявили, что Белый дом хочет сделать украинский конфликт «более спокойным»

Соединенные Штаты намерены сделать украинский конфликт «более спокойным», заявил руководитель американского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро. Его цитирует газета Financial Times (FT).

«Администрация Байдена осознает, что ее нынешняя стратегия неустойчива, потому что мы проигрываем войну. Они думают о том, как перевести эту войну в более спокойное состояние», — сказал Шапиро.

Издание отмечает нависшую над Украиной угрозы в лице Дональда Трампа, чья победа на президентских выборах может привести к «навязыванию» Киеву мирного соглашения. Если украинские власти будут отказываться, Трамп может пригрозить прервать передачу финансовой и военной помощи.

В той же статье FT говорится, что все больше украинских военных, находящихся на передней линии фронта, начинают выступать за переговоры с Россией. По словам одного из них, его страшит то, что украинский конфликт может затянуться на многие годы.

Ранее в Раде рассказали о потере важного союзника Украины из-за Зеленского.