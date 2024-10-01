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В Запорожской области задержали местного жителя по подозрению в шпионаже

ФСБ: в Запорожской области задержан местный житель

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области задержали местного жителя, который, как утверждает ФСБ, передавал Украине информацию о подразделениях российских военных, возбуждено дело по статье о шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, завербованный неустановленным сотрудником СБУ житель Запорожской области собрал и передал через мессенджер информацию о подразделениях Вооруженных сил России в целях их использования в ущерб безопасности России.

«Передававший украинской стороне данные о подразделениях ВС Российской Федерации задержан. На основании собранных органом безопасности материалов следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»)», — отмечается в публикации.

В июле по подозрению в передаче украинским войскам данных о местоположении подразделений Вооруженных сил РФ задержали мужчину, проживающего на территории Запорожской области.

Ранее житель Новосибирска попытался примкнуть к террористам, но отделался предостережением.

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