Представитель ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с представителями движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в социальной сети X.

«Идут ожесточенные бои, в ходе которых силы «Хезболлах» используют гражданскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Ради вашей личной безопасности требуем от вас не ездить на транспортных средствах c севера в район к югу от реки Литани», — поделился Эдри.

До этого телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что США обратились к командованию армии Ливана, чтобы та повлияла на решение правительства страны согласиться на введение режима прекращения огня на фоне обострения конфликта с Израилем.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».