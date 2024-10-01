Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представитель ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях на юге Ливана

ЦАХАЛ: армия Израиля ведет интенсивные бои на юге Ливана

close
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с представителями движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в социальной сети X.

«Идут ожесточенные бои, в ходе которых силы «Хезболлах» используют гражданскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Ради вашей личной безопасности требуем от вас не ездить на транспортных средствах c севера в район к югу от реки Литани», — поделился Эдри.

До этого телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что США обратились к командованию армии Ливана, чтобы та повлияла на решение правительства страны согласиться на введение режима прекращения огня на фоне обострения конфликта с Израилем.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами