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Пленный ВСУ заявил о возможном перевороте на Украине

Пленный ВСУ: военные готовы развернуть орудия в сторону Киева

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинский военнопленный Ярослав Диденко, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, рассказал ТАСС, что военные ВСУ готовы развернуть оружие в сторону Киева.

По его словам, украинцы устали от насильственной мобилизации, когда людей хватают на улицах.

«С домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — поделился Диденко.

Он добавил, что в рядах ВСУ есть осознание того, что Киев продолжает конфликт, чтобы зарабатывать деньги.

До этого российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться в плен под Красногоровкой на Донецком направлении.

Согласно опубликованному Минобороны видео, по позициям ВСУ велся интенсивный артиллерийский огонь, корректируемый с помощью беспилотников. В какой-то момент украинские военные прекратили сопротивление, выкинули из окопа белый флаг, оставили оружие и сбросили экипировку, после чего сдались в плен.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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