В Ливане заявили, что не намерены покидать территорию на границе с Израилем

Ливанская армия опровергла информацию об отходе от границы с Израилем. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Ливанская армия опровергает заявления об отступлении с позиций на южной границе с оккупированной Палестиной», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что армия Ливана якобы отступила от своих позиций вдоль южной границы с Израилем примерно на 5 километров.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных рейдах» в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.