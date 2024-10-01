Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об уничтожении техники и солдат ВСУ в Курской области

Минобороны: расчеты «Гиацинтов-Б» уничтожают технику и солдат ВСУ под Курском

В Курской области расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» уничтожают военнослужащих и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) за десятки километров от них. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что при артиллерийских ударах по украинским подразделениям применяются осколочно-фугасные боеприпасы. Отдельно офицер группировки войск «Север» с позывным «Байкал» рассказал о действиях украинских военнослужащих в российском регионе. По его словам, обстановка в курском приграничье стала более спокойной, так как противник перестал пытаться идти на прорыв, и даже если бывают какие-то попытки прорыва, они вовремя отражаются.

В основном, цели ударов похожи на диверсионно-разведывательные группы: 15-20 человек, личный состав ВСУ пытается поставить станции радиоэлектронной разведки и борьбы, рассказал «Байкал».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами