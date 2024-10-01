В Курской области расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» уничтожают военнослужащих и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) за десятки километров от них. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что при артиллерийских ударах по украинским подразделениям применяются осколочно-фугасные боеприпасы. Отдельно офицер группировки войск «Север» с позывным «Байкал» рассказал о действиях украинских военнослужащих в российском регионе. По его словам, обстановка в курском приграничье стала более спокойной, так как противник перестал пытаться идти на прорыв, и даже если бывают какие-то попытки прорыва, они вовремя отражаются.

В основном, цели ударов похожи на диверсионно-разведывательные группы: 15-20 человек, личный состав ВСУ пытается поставить станции радиоэлектронной разведки и борьбы, рассказал «Байкал».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.