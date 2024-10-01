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США и Израиль сошлись в необходимости «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане

Пентагон: необходим демонтаж инфраструктуры для атак из Ливана на Израиль

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Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант пришли к соглашению относительно необходимости «демонтажа инфраструктуры для атак» ливанского движения «Хезболла» вдоль израильской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

»[Остин и Галант] пришли к согласию относительно необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанское «Хезболла» не сможет осуществить нападения по типу 7 октября на северные районы Израиля», — говорится в сообщении.

7 октября члены палестинского исламистского движения ХАМАС напали на северные районы Израиля.

Глава Пентагона Остин указал на важность дипломатического решения, которое позволит гражданским лицам по обе стороны от границы безопасно вернуться в свои дома.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщал, что «Хезболла» обстреляла израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула, расположенные в Западной Галилее.

30 сентября отряды «Хезболлы» провели 12 вооруженных вылазок за сутки. Впервые они использовали крылатую ракету Noor иранского производства для атаки на военный объект в поселении Кфар-Гилади.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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