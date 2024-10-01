В результате падения ракет в сирийском Дамаске вспыхнул пожар, есть жертвы

Атака израильских ВВС на западные районы Дамаска привела к жертвам и пострадавшим среди гражданского населения. Как сообщает радиостанция Sham FM, авиаудары по сирийской столице начались одновременно с началом военной операции на юге Ливана и привели к масштабному пожару в городе.

По данным радиостанции, израильские самолеты трижды нанесли ракетные удары по городу, в результате есть погибшие и раненые.

В районе вилл на проспекте Меззе, недалеко от парка Хадикат-эль-Фарансия, вспыхнул сильный пожар. На текущий момент пожарные ведут борьбу с огнем, к месту происшествия прибыли машины скорой помощи.

В небе над западным Дамаском виден густой столб дыма.

До этого сообщалось, что израильский беспилотник атаковал автомобиль на шоссе, ведущем к аэропорту Дамаска.

В сентябре Израиль уже наносил удары по Сирии. Так, в начале месяца атакам подверглись объекты, находящиеся в провинциях Дамаск, Тартус и Хомс. Израиль также нанес удар по находящемуся в провинции Хама сирийскому научно-исследовательскому центру.

Ранее израильская армия объявила о начале наземной операции в Ливане.