Израильская армия объявила о начале наземной операции в Ливане

Войска Армии обороны Израиля начали ограниченные наземные рейды против объектов шиитской группировки «Хезболла» в приграничной зоне южного Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведданных против целей и инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в сообщении.

В израильском ведомстве подчеркнули, что эти объекты расположены в деревнях, близких к границе, и «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля». Отмечается, что солдаты действуют в соответствии с методическим планом, которому обучались и готовились в последние месяцы.

Поддержку наземным войскам ЦАХАЛ оказывают военно-воздушные силы и артиллерия.

23 сентября ЦАХАЛ в целях «упреждения» начал наступление против шиитской группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. По данным израильского ведомства, в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

В преддверии наземного наступления ЦАХАЛ ливанская армия отступила от границы с Израилем на 5 км.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.