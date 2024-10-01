США отправят своих солдат для защиты Израиля

Пентагон решил отправить несколько тысяч американских солдат на Ближний Восток, чтобы укрепить безопасность и в случае необходимости защитить Израиль. Об этом передает Associated Press (AP).

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх проинформировала, что в регион отправят несколько эскадрилий истребителей F-15E, F-16 и F-22 и штурмовиков A-10, удвоив имеющиеся там воздушные силы.

Предполагается, что общая численность войск увеличится до 43 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что Пентагон повысил готовность дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана или его союзников на американских военных.

27 сентября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по главному штабу группировки «Хезболла» в Бейруте — столице Ливана. В результате атаки более 70 человек пострадали, а лидер организации Хасан Насралла был ликвидирован. Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. В частности, Иран обвинил в организации удара Вашингтон и пообещал еще больше усилить борьбу с США.

В Штатах приветствовали ликвидацию Насраллы и назвали ее «мерой справедливости». Россия же осудила Израиль, а также предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагировали на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США сообщили о переброске «огромного количества военных сил» на Ближний Восток.