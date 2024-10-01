«Хезболла» заявила о готовности атаковать Израиль в случае вторжения в Ливан

Шиитская группировка «Хезболла» атакует Армию обороны Израиля, если она начнет наземное вторжение в Ливан. Об этом сообщил член политического совета «Хезболлы» Махмуд Камати, передает телеканал Al Mayadeen.

«Мы победим оккупационные силы, если они решат начать наземное вторжение», — сказал он.

Камати подчеркнул, что «сопротивление обладает многими возможностями и оружием, которые оно еще не использовало». Также он заявил о полной готовности к столкновению с израильскими войсками.

Камати заверил, что союзники «Хезболлы» «вмешаются, если битва разрастется».

23 сентября ЦАХАЛ в целях «упреждения» начал наступление против шиитской группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насралла. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. По данным израильского ведомства, в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

Накануне стало известно, что ливанские войска отступили от границы с Израилем на 5 км к северу в преддверии возможного наземного вторжения бойцов ЦАХАЛ.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.