Ливанская армия отступила от границы с Израилем

Ливанские войска отступили от границы с Израилем на 5 км к северу в преддверии возможного наземного вторжения бойцов ЦАХАЛ. Об этом передает Reuters.

Чиновник из США на условиях анонимности проинформировал издание, что расположение подразделений Армии обороны Израиля предполагает неизбежность наземного вторжения.

При этом представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг информацию о перемещении войск, отмечает Reuters.

В мэрии ливанской деревни Дждейдет Марджаюн, расположенной менее чем в 10 км от границы, сообщили изданию, что двое местных жителей получали звонки якобы от израильской армии с требованием как можно скорее покинуть этот район.

23 сентября ЦАХАЛ в целях «упреждения» начал наступление против шиитской группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насралла. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. По данным израильского ведомства, в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.