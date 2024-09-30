Байдена предупредили о реальном риске эскалации конфликта на Украине

Разведывательные службы США предупредили президента Джо Байдена, что одобрение ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ влечет за собой «реальные риски» эскалации украинского конфликта. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.

«По мнению аналитиков, президент РФ Владимир Путин полагает, что США и их союзники в текущем году значительно нарастили усилия по поддержке Украины», — пишет газета.

По данным издания, подобные ситуации возникали и в предыдущие этапы украинского конфликта. Как заявил неназванный американский чиновник, в октябре 2022 года американская разведка доложила американскому президенту, что оценивает вероятность применения российской армией тактического ядерного оружия на Украине как «50/50».

Также газета считает, что «уставшая Украина начинает сдавать позиции под давлением» конфликта с Россией, тогда как политическая база украинского президента Владимира Зеленского фрагментируется. По данным WP, затянувшийся конфликт на истощение грозит «стереть Украину в порошок».

Издание среди прочего отмечает, что Россия «все громче сигнализирует», что удары дальних ракет — это «красная линия». WP уточняет, что восприятие российского лидера заключается в том, что Запад удваивает ставки якобы с целью предотвратить украинские потери и, если возможно, одержать победу над Кремлем.

Ранее в НАТО назвали одно из условий для переговоров России и Украины.