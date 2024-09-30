Поддубный прокомментировал получение звания Героя России

Военкор Евгений Поддубный назвал великой ответственностью получение звания Героя России. Его слова приводит ТАСС.

По словам Поддубного, его награждение — повод напомнить, что в рамках СВО десятки тысяч россиян ежедневно работают на достижение победы РФ.

«Это и военнослужащие, и гражданские врачи, волонтеры, строители, военные репортеры, чиновники, которые работают в государственных учреждениях», — подчеркнул он.

Военкор отметил, что военкоры и работающие с ними военные операторы, инженеры, водители, специалисты связи и редакторы — «это очень серьезная патриотическая сила».

30 сентября президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России военкору Поддубному.

Поддубный работал в Курской области в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины и был ранен 7 августа. По предварительной информации, украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль съемочной группы, когда он был в районе города Суджа.

После ранения военкор сумел выйти на дорогу и остановил встречную машину, водитель и пассажир которой оказали ему первую помощь и отвезли к волонтерам.

Ранее военкор «Известий» Денис Кулага получил ранения при атаке дрона в ДНР.