На Западной Украине растет сопротивление насильственным действиям руководства Киева. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Оппозиция появилась внутри самой Украины, я говорю о западной части Украины», — заявил военный.

Экс-советник добавил, что на Украине появилось движение сопротивления, действующее в западной части страны и выступающее против силовой мобилизации.

По словам Бо, настроение украинцев в настоящее время сильно смещается в пользу прекращения военных действий. Кроме того, все чаще в стране ставят под сомнение обоснованность позиции украинского руководства, указал полковник.

Среди прочего экс-советник НАТО обратил внимание на то, что украинская армия начинает постепенно разрушаться и результаты видны каждый день. В качестве примера Бо привел дезертиров, которые отказываются воевать с Россией.

В свою очередь украинское издание «Страна.ua» писало, что во второй половине текущего года проблема дезертирства в Вооруженных силах Украины необычайно обострилась, тогда как побеги из воинских частей и с линии фронта приняли по-настоящему массовый характер.

Ранее мужчина за $13 тысяч пытался незаконно выехать с Украины в багажнике авто.