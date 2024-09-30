Российский боец спас свой отряд от украинской «Бабы-Яги»

Российский боец Иван Ежов с позывным «Большой» спас отряд БАРС-3, в котором проходит службу, от дрона «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Aif.ru.

Военнослужащий рассказал, что в момент атаки он вместе со своей ротой находился на позиции. Соседний отряд частично обезвредил украинских беспилотник, но их местоположение было раскрыто. В тот момент «Большой» приказал своим подчиненным отойти в укрытие, что позволило спасти бойцов от второго удара.

«Потом бросили заряды по блиндажу. Его тоже сильно повредило. Но из ребят никто не спал. Все были в готовности. В общем отделались звоном в ушах», — сказал российский военнослужащий.

В апреле снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ Вооруженных сил ВС России с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив украинский беспилотный летательный аппарат прототипа «Баба-яга» из винтовки. За это его приставили к награде медалью «За отвагу».

Ранее стало известно, как российские войска используют трофейные дроны «Баба-Яга».