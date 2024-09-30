В настоящее время Россия одерживает победу в гигантском сражении за Донбасс. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, <…> мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом», — сказал аналитик.

Меркурис обратил внимание, что сейчас российские войска одерживают верх на красноармейском и торецком направлениях. При этом система обороны украинской армии фактически развалилась в районе Курахово и Угледара, подчеркнул эксперт.

До этого экс-аналитик Пентагона и отставной подполковник ВВС США Карен Квятковски заявила, что президент России Владимир Путин добился успехов в ходе специальной военной операции, в то время как НАТО проиграло. По ее словам, Североатлантический альянс истощен в экономическом и военном плане.

Ранее Песков заявил о безальтернативности победы России в спецоперации.