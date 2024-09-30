Боец ВСУ заявил, что дороги усеяны телами пытавшихся покинуть Угледар солдат

Дороги возле Угледара в Донецкой народной республике усеяны телами погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались покинуть город. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский военный Станислав Бунятов, ссылаясь на сослуживца, остающегося в составе 72-й бригады ВСУ на Угледарском направлении.

По словам военнослужащего, ВСУ пытаются покинуть город небольшими группами по десять человек. Но живыми из них выбираются только четверо-шестеро.

Бунятов заявил, что эвакуация из Угледара невозможна, так как украинские военные не могут въехать в город на БМП — их сразу атакуют российские войска. Среди украинских солдат, указал военный, очень много тяжело раненных, которых невозможно вынести пешком.

«Также множество 200-х (убитых. — прим. Газеты.Ru) лежат просто по дорогам», — утверждает военный.

Также Бунятов рассказал, что у солдат ВСУ заканчиваются продовольствие и снаряды.

30 сентября неназванный украинский солдат рассказал, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации из Угледара. По его словам, при попытках покинуть город украинские соединения теряют от 40% до 60% личного состава.

29 сентября британский эксперт Александр Меркурис предположил, что в Угледаре в ловушке могла оказаться лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины. По мнению военного аналитика, этот город представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе, но он «вот-вот падет».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о сдающихся в плен подкреплениях ВСУ в Угледаре.