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Путин отметил мужество российских военных в зоне СВО

Путин отметил мужество и решимость российских военных на передовой в зоне СВО

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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин особо отметил мужество и решимость российских военнослужащих, сражающихся на передовой в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой», — сказал российский лидер во время открытия социальных объектов в новых регионах России.

Также глава государства напомнил о десятках тысячах гражданских специалистах, медиках, учителях, строителях, инженерах, простых рабочих, которые выполняют свой долг, помогают постепенно восстановить и наладить мирную жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, стали субъектами Российской Федерации. Киев результаты этих референдумов до сих пор не признает.

В этот же день российский лидер заявил, что Запад после 2014 года готовил Украину к новой карательной операции против Юго-Востока, атакам на Крым и другие регионы Российской Федерации, — все это и другие события подтвердили необходимость начать специальную военную операцию, подтвердили «поистине освободительный характер» СВО.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Западу придется признать новые регионы за Россией.

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