Российского военкора ранили под Часовым Яром

Военного корреспондента «Известий» Дениса Кулагу ранило в результате атаки украинского беспилотника неподалеку от Часова Яра в Донецкой народной республике. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, журналист возвращался со съемок на квадроцикле, когда в него прилетел FPV-дрон. В результате Кулага получил осколочные ранения ног, ожоги и переломы. Помимо него, пострадали сопровождавшие его офицеры, которым военкор сумел оказать первую помощь.

В настоящее время журналист находится в больнице. Он рассказал, что из его тела уже извлекли несколько осколков. Как отметил Кулага, некоторые из оставшихся пока достать невозможно.

13 сентября из больницы выписали военкора Евгения Поддубного. В августе украинские военные при помощи дрона атаковали автомобиль, в салоне которого находился журналист. В то время военный корреспондент работал на территории Курской области и освещал бои в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что ливанский тележурналист получил травмы в прямом эфире из-за атаки Израиля.